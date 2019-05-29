Російський спортсмен загинув на тренуванні: моторошний момент потрапив на відео

Смертельною трагедією закінчилося тренування 18-річного члена збірної Росії з віндсерфінгу Артема Акімова, який загинув в акваторії Невської губи, зіткнувшись із пасажирським теплоходом "Метеор".

Директор спортивної школи з вітрильного спорту "Крестовський острів" у Санкт-Петербурзі Наталія Федорова досі перебуває в шоці від того, що трапилося.

Артем Акімов moika78

"Артем Акімов — досвідчений спортсмен, член збірної Росії, нещодавно відібрали на першість світу з віндсерфінгу. До нього він і готувався. Акваторію Малої Невки і Петровського фарватеру Артем знав досконало", — цитує Федорову newsru.com.

Зіткнення віндсерфера з "Метеором" потрапило в об'єктиви вуличних камер. За припущенням директора спортивної школи, Акімов і капітан теплохода не бачили один одного.

Одразу після зіткнення була розгорнута пошуково-рятувальна операція під час якої знайшли тіло спортсмена і його спорядження. Особу Акімова вдалося встановити тільки за уламками дошки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, автобус із аргентинською футбольною командою "Cicles Club Lavalle", яка прямувала на чергову гру, впав із 200 метрового обриву.

У результаті жахливої катастрофи загинули 13 осіб, серед яких четверо футболістів. Ще 20 отримали поранення

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