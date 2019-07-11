Російський боєць ММА всадив сокиру в партнера і зняв це на відео

Російський боєць змішаного стилю (MMA) Максим Новоселов покалічив спаринг-партнера Андрія Князева під час тренування.

Новоселов отримав в подарунок сокиру і вирішив випробувати її на тренуванні, провівши імпровізований поєдинок. На відео видно, як боєць спершу розмахує нею та підкидає, а потім всаджує в партнера.

Холодна зброя пробила щит і увійшла в руку, з якої полилася кров.

"Ми хотіли зробити щось особливе, але не вийшло. Я потрапив до лікарні, де мені наклали два шви. Після того, що сталося у мене залишився шрам" - розповів в інтерв'ю Daily Mail Князєв.

Новоселов провів 11 поєдинків в ММА. На його рахунку вісім перемог, дві поразки, один бій завершився внічию.

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