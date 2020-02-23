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23 лютого • оновлено в 18:44
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Російський боєць MMA одним ударом зламав суперникові хребет - опубліковано відео

1.6т
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Російський боєць змішаних єдиноборств Тимур Нагібін отримав серйозну травму у фіналі турніру в Єкатеринбурзі RCC: Road to PFL.

Під час бою проти Михайла Одинцова Нагібін в першому раунді отримав сильний удар коліном в спину, але не дивлячись на різку біль зміг продовжити зустріч.

Після 3-раундового поєдинку Нагібін був терміново госпіталізований з переломом хребта. За підсумками 15 хвилин бою рішенням суддів переміг Одинцов, який і уклав угоду з PFL.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
MMA
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