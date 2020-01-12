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12 січня • оновлено в 12:49
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Російський боєць ММА одним ударом відправив суперника у важкий нокаут

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Російський боєць змішаних єдиноборств MMA Андрій Гончаров (10-3) здобув яскраву перемогу на турнірі зі змішаних єдиноборств Absolute Championship Akhmat 98, який пройшов в Краснодарі.

Бій проти казаха Фаниль Рафiкова (13-2) в напівлегкій вазі, розрахований на три раунди, завершився достроково. За 45 секунд до кінця другої п'ятихвилинки уродженець Ростовської області відправив Рафiкова у важкий нокаут.

Спочатку росіянин потряс казахстанського бійця хай-кіком, а ударом зліва уклав на канвас.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Єкатеринбурзі російський боксер по-звірячому забив суперника в рингу, перемігши нокаутом. Бій був запланований на 4 раунда, але завершився достроково.

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Автор
Максим Богданов
Тема
MMA
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