Російський боєць ММА Алі Ісаєв виграв бій за мільйон доларів: спортивні підсумки 1 січня

Російський боєць ММА Алі Ісаєв переміг у бою за один мільйон доларів, а українська тенісистка Даяна Ястремська похвалилася пікантними фото.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 1 січня.

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