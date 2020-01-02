Російський боєць ММА Алі Ісаєв виграв бій за мільйон доларів: спортивні підсумки 1 січня

Російський боєць ММА Алі Ісаєв переміг у бою за один мільйон доларів, а українська тенісистка Даяна Ястремська похвалилася пікантними фото.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 1 січня.
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