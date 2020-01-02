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2 січня • оновлено в 10:29
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Російський боєць ММА Алі Ісаєв виграв бій за мільйон доларів: спортивні підсумки 1 січня

1.1т
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Російський боєць ММА Алі Ісаєв переміг у бою за один мільйон доларів, а українська тенісистка Даяна Ястремська похвалилася пікантними фото.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 1 січня.

Крім того, букмекери різко змінили котирування на бій Усик – Джошуа. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
MMA
Особи
Даяна Ястремська Олександр Усик
Тег
Квартал 95
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