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15 листопада • оновлено в 13:06
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Російська легенда ММА сенсаційно програв жорстким нокаутом: відео бою

3.1т
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Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Сергій Харитонов зазнав сенсаційної поразки на турнірі Bellator 234, який відбувся в Тель-Авіві.

Ветеран ММА зустрічався з 36-річним британцем Лінтоном Васселом і вважався однозначним фаворитом. Ставки на перемогу росіянина приймалися з коефіцієнтом 1,26. На успіх його опонента аналітики пропонували котирування 3,90.

Сергій Харітонов і Лінтон Вассел

Сергій Харітонов і Лінтон Вассел

Bellator

Харитонов, виправдовуючи думки експертів, впевнено почав бій, проте наприкінці першого раунду пропустив контратаку суперника й нарвався на больовий прийом. Сергій зумів протриматися до гонгу, проте наступного раунду британець знову вдало пройшов у ноги суперника.

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У підсумку рефері був змушений зупинити бій після того, як Вассел почав відверто лупцювати суперника. Для росіянина ця поразка стала сьомою в кар'єрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві за підозрою у викраденні людини затримали непереможного бійця UFC.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
MMA
Місце
Ізраїль Тель Авів
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