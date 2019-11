Вперше в історії! Український плавець встановив світовий рекорд

Український плавець Михайло Романчук зі світовим рекордом став переможцем сьомого етапу Кубка світу, який проходить в столиці Катару.

У Досі 23-річний уродженець Рівного проплив 1,5 кілометра вільним стилем за 14:51.61, показавши найкращий час за всю історію проведення змагань. "Срібло" дісталося чеському спортсмену Яну Мікі (14: 58.30), бронзову медаль виборов представник Угорщини Гергелі Гюрте (14:59.88).

🚨We have a new World Cup Record in the 1500m FREE by Mykhailo ROMANCHUK of Ukraine! # SWC19 pic.twitter.com/C5aGTSw6lF

"Я дуже щасливий встановити цей рекорд перед олімпійським сезоном", - прокоментував свій успіх наш співвітчизник.

An interview with the swimmer Mykhailo Romanchuk who was 1st and broke the world cup record in 1500 freestyle in the Fina Swimming world Cup Doha # SWC19 #FINA #SWIMMING #omega @ fina1908 pic.twitter.com/Crdo3WU9jn