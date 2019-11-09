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9 листопада • оновлено в 11:33
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Вперше в історії! Український плавець встановив світовий рекорд

3.8т Читати матеріал російською

Український плавець Михайло Романчук зі світовим рекордом став переможцем сьомого етапу Кубка світу, який проходить в столиці Катару.

У Досі 23-річний уродженець Рівного проплив 1,5 кілометра вільним стилем за 14:51.61, показавши найкращий час за всю історію проведення змагань. "Срібло" дісталося чеському спортсмену Яну Мікі (14: 58.30), бронзову медаль виборов представник Угорщини Гергелі Гюрте (14:59.88).

"Я дуже щасливий встановити цей рекорд перед олімпійським сезоном", - прокоментував свій успіх наш співвітчизник.

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Нагадаємо, що рівно рік тому Михайло також встановив світовий рекорд в Досі. Українець виграв чемпіонату світу з плавання на короткій воді (басейн 25 м), ставши кращим на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

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Тема
плавання
Особа
Михайло Романчук
Місце
Катар Доха
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