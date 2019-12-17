"Решта — смо*тати!" Олімпійський чемпіон образив росіян

Олімпійський чемпіон з фігурного катання Олексій Ягудін підтримав тренера Тетяну Тарасову. Спортсмен закликав уболівальників не займатися цькуванням "великої людини".

Олексій Ягудін

"Будьте розумнішими, товариші. Цінуйте великих! Тарасова для мене назавжди! Решта - смоктати!" - написав Ягудін у себе в Instagram.

Ця пропозиція образила деяких користувачів мережі.

Пізніше спортсмен видалив останню фразу з поста, однак більшість встигло побачити первісну версію запису.

"Текст ваш відредагований, в оригіналі ви образили прямим текстом людей які написали і підтримали пост в підтримку Аліни Загитової і Еттер [Тутберідзе]", - обурився один з користувачів.

"Який же ви підлий, Олексій! Вам не соромно за таку поведінку? Країна дізналася свого героя", - додав інший.

16 грудня вболівальники закликали усунути Тарасову від роботи коментатором на телебаченні. Петиція з'явилася на сайті Change.org. На думку фанатів, Тарасова непрофесійна, так як упереджено ставиться до деяких спортсменам, серед яких олімпійська чемпіонка Аліна Загитова.

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