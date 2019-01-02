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''Реально з вулиці'': у Хабіба несподівано висловилися про Конора

1.8тЧитати матеріал російською

Менеджер чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова Різван Магомедов зізнався, що перестав вважати ірландця Конора МакГрегора поганим хлопцем.

За його словами, всі провокації "Ноторіуса" напередодні бою із росіянином були спрямовані на розкрутку бою. "Переглянув ситуацію. До бою я думав, що він – реально людина з вулиці. Людина, яка робить те, про що говорить. Принаймні, дотримується таких поглядів. Поганий хлопчик. Виявилося, що для нього бої – тільки бізнес. Тому та серйозність, із якою я сприймав його слова, відпала", – цитує Магомедова "Спорт-Экспресс".

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Бій Хабіба і Конора 6 жовтня 2018 року

Бій Хабіба і Конора 6 жовтня 2018 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент UFC Дана Уайт анонсував проведення реваншу Хабіб – Конор у 2019 році.

Нагадаємо, що перший поєдинок росіянина й ірландця проходив 6 жовтня і завершився перемогою Нурмагомедова задушливим прийомом у четвертому раунді.

Читайте всі новини по темі "МакГрегор – Нурмагомедов" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
МакГрегор – Нурмагомедов
Особи
Конор МакГрегорХабiб Нурмагомедов
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