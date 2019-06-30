У Мінську напередодні прильоту президента Росії Володимира Путіна невідомі активісти вивісили образливі банери на адресу глави РФ.

По шляху проходження Путіна на церемонію закриття II Європейських ігор на мостах з'явилися плакати "Путін - х**ло" і "Смерть путінськiй бандi".

Новини Путін зганьбився з гучною спортивною подією

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні збочений талісман збірної Росії на еропейськіх іграх викликав в мережі справжню істерику.

Нагадаємо, що в передостанній день Євроігр Україна взяла "золото" в боксі, а також дві медалі у спортивній гімнастиці.

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