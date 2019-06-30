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"Путін х**ло": президента РФ на Європейських іграх зустрічають образливими банерами

1.7тЧитати матеріал російською

У Мінську напередодні прильоту президента Росії Володимира Путіна невідомі активісти вивісили образливі банери на адресу глави РФ.

По шляху проходження Путіна на церемонію закриття II Європейських ігор на мостах з'явилися плакати "Путін - х**ло" і "Смерть путінськiй бандi".

"Путін х**ло": президента РФ на Європейських іграх зустрічають образливими банерами
"Путін х**ло": президента РФ на Європейських іграх зустрічають образливими банерами
Новини
Путін зганьбився з гучною спортивною подією

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні збочений талісман збірної Росії на еропейськіх іграх викликав в мережі справжню істерику.

Нагадаємо, що в передостанній день Євроігр Україна взяла "золото" в боксі, а також дві медалі у спортивній гімнастиці.

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Тема
Європейські ігри 2019
Особа
Володимир Путін
Місце
БілорусьМінськ
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А когда Путин на открытие приезжал?
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