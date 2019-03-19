Померла скандальна триразова олімпійська чемпіонка

Німецька плавчиха, триразова олімпійська чемпіонка Андреа Поллак померла на 58-му році життя.
Як повідомляє Swimming World Magazine, спортсменка не змогла побороти онкологічне захворювання.
Андреа Поллак
bunte.de
Поллак входила до збірної НДР на двох Олімпіадах. На ОІ-1976 в Монреалі вона завоювала два "золота", ще одна найвища нагорода дісталася їй на московській Олімпіаді-1980.
У 1990-ті Поллак разом із іншими спортсменами зі Східної Німеччини стала учасницею гучного скандалу. Всі вони висунули звинувачення на адресу тренерів і спортивних чиновників.
Атлети заявили, що їм таємно давали заборонені анаболічні стероїди. Плавчиха розповідала, що з 13 років вона отримувала від керівництва пакети з невідомим порошком під виглядом вітамінів.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Росії помер відомий олімпієць і віце-чемпіон світу.
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