МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

Померла скандальна триразова олімпійська чемпіонка

4.6тЧитати матеріал російською

Німецька плавчиха, триразова олімпійська чемпіонка Андреа Поллак померла на 58-му році життя.

Як повідомляє Swimming World Magazine, спортсменка не змогла побороти онкологічне захворювання.

Андреа Поллак

Андреа Поллак

bunte.de

Поллак входила до збірної НДР на двох Олімпіадах. На ОІ-1976 в Монреалі вона завоювала два "золота", ще одна найвища нагорода дісталася їй на московській Олімпіаді-1980.

У 1990-ті Поллак разом із іншими спортсменами зі Східної Німеччини стала учасницею гучного скандалу. Всі вони висунули звинувачення на адресу тренерів і спортивних чиновників.

Атлети заявили, що їм таємно давали заборонені анаболічні стероїди. Плавчиха розповідала, що з 13 років вона отримувала від керівництва пакети з невідомим порошком під виглядом вітамінів.

Новини
Помер директор Формули-1

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Росії помер відомий олімпієць і віце-чемпіон світу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "плавання" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
плавання
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
13
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки