Померла скандальна триразова олімпійська чемпіонка

Німецька плавчиха, триразова олімпійська чемпіонка Андреа Поллак померла на 58-му році життя.

Як повідомляє Swimming World Magazine, спортсменка не змогла побороти онкологічне захворювання.

Андреа Поллак bunte.de

Поллак входила до збірної НДР на двох Олімпіадах. На ОІ-1976 в Монреалі вона завоювала два "золота", ще одна найвища нагорода дісталася їй на московській Олімпіаді-1980.

У 1990-ті Поллак разом із іншими спортсменами зі Східної Німеччини стала учасницею гучного скандалу. Всі вони висунули звинувачення на адресу тренерів і спортивних чиновників.

Атлети заявили, що їм таємно давали заборонені анаболічні стероїди. Плавчиха розповідала, що з 13 років вона отримувала від керівництва пакети з невідомим порошком під виглядом вітамінів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Росії помер відомий олімпієць і віце-чемпіон світу.

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