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Помер унікальний український чемпіон

5.7тЧитати матеріал російською

У Запоріжжі вранці 17 квітня помер знаменитий український дзюдоїст і самбіст Олег Зінченко. Унікальному спортсмену було лише 56 років.

Зінченко знаменитий тим, що виступав одразу в чотирьох дисциплінах – боротьбі, самбо, дзюдо і сумо.

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Він став першим представником України на чемпіонатах Європи з сумо. Спортсмен був багаторазовим переможцем і призером чемпіонатів СРСР із дзюдо і самбо в важкій і абсолютній категоріях, дворазовим чемпіоном світу з дзюдо серед залізничників, абсолютним чемпіоном світу з дзюдо серед військовослужбовців, чемпіоном Європи і віце-чемпіоном світу з самбо.

Останнім часом Олег Миколайович хворів на важку форму цукрового діабету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські дзюдоїсти завоювали дев'ять медалей на етапі Кубка Європи.

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Тема
дзюдо
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