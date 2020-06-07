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7 червня • оновлено в 18:59
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Помер Курт Томас - триразовий чемпіон світу зі спортивної гімнастики

3.7т
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Триразовий чемпіон світу зі спортивної гімнастики Курт Томас помер на 65-му році життя від наслідків інсульту, повідомляє АР.

Курт Томас

Курт Томас

"Я втратила свiй всесвіт, свого кращого друга і свою другу половинку впродовж 24 років. Курт прожив своє життя без залишку, і я завжди буду пишатися тим, що була його дружиною", – заявила дружина покійного Беккі Томас.

На честь американця названі два гімнастичнi вправи - "кола Томаса" (акробатична вправа на коні) і "сальто Томаса" (згруповане сальто назад у пiвтора оберта, що переходить в перекид з переворотом).

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з найтитулованіших борців кореш [традиційний вид боротьби у тюркських народів] останніх років, чемпіон світу, 8-кратний чемпіон Росії помер на 43-му році життя.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
спортивна гімнастика
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