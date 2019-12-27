"Поховав живим": Олександр Ємельяненко відреагував на слова брата

Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко відреагував на слова брата Федора, який заявив, що для нього родич мертвий.
Ємельяненко-молодший порадив Федору, який 29 грудня проведе поєдинок проти американця Джексона на турнірі Bellator 237, сходити до церкви.
Федір і Олександр Ємельяненко
Facebook Олександра Емельяненко
"Мертвий? Нехай поставить свічку за покійного Олександра. Ось моя відповідь йому. Нехай піде і поставить свічку за упокій брата свого, якого він поховав живим", – цитує Олександра "Спорт-Экспресс".
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко прийняв виклик глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова про проведення бою за правилами боксу. При цьому політик висловив упевненість у тому, що його поєдинок проти професійного бійця буде фінансово вигідним для обох сторін.
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