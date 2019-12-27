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27 грудня • оновлено в 21:59
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"Поховав живим": Олександр Ємельяненко відреагував на слова брата

2.6т
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Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко відреагував на слова брата Федора, який заявив, що для нього родич мертвий.

Ємельяненко-молодший порадив Федору, який 29 грудня проведе поєдинок проти американця Джексона на турнірі Bellator 237, сходити до церкви.

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Федір і Олександр Ємельяненко

Федір і Олександр Ємельяненко

Facebook Олександра Емельяненко

"Мертвий? Нехай поставить свічку за покійного Олександра. Ось моя відповідь йому. Нехай піде і поставить свічку за упокій брата свого, якого він поховав живим", – цитує Олександра "Спорт-Экспресс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко прийняв виклик глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова про проведення бою за правилами боксу. При цьому політик висловив упевненість у тому, що його поєдинок проти професійного бійця буде фінансово вигідним для обох сторін.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
MMA
Особи
Федір Ємельяненко Олександр Емельяненко
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