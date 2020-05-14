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15 травня • оновлено в 12:41
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"Почати лаятися": українська олімпійська чемпіонка обурилася через карантин

10.9т
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Українська фехтувальниця й олімпійська чемпіонка-2008 Ольга Харлан обурилася через те, що багато людей не розуміють серйозність ситуації з коронавірусом і не дотримуються правил карантину.

"Коли мені тут, вдома, кажуть, що коронавірус це неправда, що це політична фігня і так далі, мені хочеться почати лаятися. Тому що через таких людей воно й триває, число жертв зростає. Давайте подивимося на Італію, Іспанію, Німеччину. У них хороша медицина, а у нас вона хороша? Тільки уявіть, що буде, якщо у нас почнеться те саме, що і там. Давайте дотримуватися хоч якихось мінімальних правил: не виходити на вулицю, не контактувати", – сказала спортсменка в інтерв'ю на YouTube-каналі Intersport Україна.

Ольга Харлан

Ольга Харлан

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Харлан прокоментувала перенос Олімпіади-2020.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Особа
Ольга Харлан
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