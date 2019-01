''Підставили всіх'': Кремль ''порішав'' із WADA і став посміховиськом

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Москва домовилася зі Світовим антидопінговим агентством (WADA) про передачу даних перевірок допінг-проб російських спортсменів.

"Взагалі дані були готові до передачі WADA і в минулий раз. Там виникли певні робочі розбіжності, пов'язані з тим, на яких носіях, як це передається і так далі. Я б сказав, це питань не субстанції, а логістики. Через лінії наших спортивних відомств здійснюються інтенсивні контакти і зараз налагоджено розуміння із представниками WADA щодо того, як далі проводитиметься робота", – розповів Пєсков в інтерв'ю ТАСС.

Така відповідь глави прес-служби Кремля викликала бурхливу реакцію в інтернеті. Користувачі обурюється, як слова Пєскова в'яжуться із неодноразовими заявами Москви про "спорт поза політикою".

Юзери зазначають, що такою заявою Пєсков підставив усіх, хто виступав за Росію у конфлікті з WADA.

Крім того, чесність росіян поставив під сумнів колишній глава антидопінгового агентства Австралії Річард Інгз.

"Хто-небудь серйозно думає, що Росія надасть WADA справжні дані, а не ті, які будуть чистими, немов щойно випав сніг? Кого WADA намагається обдурити?" — написав Інгз у Twitter.

