"Пхати мертвого собаку": Хабіба жорстоко принизили в UFC

Відомий боєць UFC американець Нейт Діас заявив, що більше не прагне здобути право на бій з росіянином Хабібом Нурмагомедовим, який, за його словами, "робить з себе жертву".

Нейт Діас valetudo.ru

"Побитися з Хабібом? Ні. Це було цікаво раніше, а зараз це все одно, що пхати мертвого собаку. Хіба я не намагався вже з ним побитися? Вони запитали мене, з ким я хочу побитися. Я сказав – з Хабібом. Вони відповіли "ні", - заявив Діас в інтерв'ю журналісту ESPN.

Також він згадав про конфлікт з Хабібом, який стався в 2015 році на турнірі WSOF в Лас-Вегасі, коли сутичка бійців переросла в масову бійку.

"Я містер Хороший, а цей хлопець шматок лайна, мені не потрібен цей трештокінг. Похер, сам тоді наді мною знущався, а тепер намагається удавати з себе жертву, мовляв, Конор МакГрегор над ним глумиться. Я не збираюся з тобою (Хабібом) битися , ти вже програв. Навіщо я буду битися з кимось, хто не хоче битися і кому я вже вліпив ляпас?" - сказав Діас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий ірландський боєць Конор МакГрегор розповів, чому не відвідав бій Хабіба і Дастіна Порьє в Абу-Дабі, публічно принизивши росіянина.

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