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Перший в історії! Українець з рекордом виграв ЧЄ зі стрибків у воду

2.2т Читати матеріал російською

13-річний українець Олексій Середа завоював "золото" континентальної першості зі стрибків у воду, яке з 5 по 11 серпня проходило в Києві, ставши наймолодшим чемпіоном Європи в історії.

Наш співвітчизник з результатом 488,85 бала зайняв перше місце в стрибках з 10-метрової вишки, випередивши француза Бенджаміна Оффре і росіянина Руслана Тернового.

Перший в історії! Українець з рекордом виграв ЧЄ зі стрибків у воду

Вихованець Тетяни Погрібної побив досягнення британця Томаса Дейлі, який перемагав на Євро-2008 в віці 13 років і 10 місяців. Середі на момент Євро-2019 13 років і 7 місяців.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня українці Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчік виграли чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Пара ідеально виступила в синхронних стрибках з триметрового трампліну.

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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Сборная России выйграла этот чемпионат!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Интересно, кто выиграл общий зачёт?
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