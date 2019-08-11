13-річний українець Олексій Середа завоював "золото" континентальної першості зі стрибків у воду, яке з 5 по 11 серпня проходило в Києві, ставши наймолодшим чемпіоном Європи в історії.

Наш співвітчизник з результатом 488,85 бала зайняв перше місце в стрибках з 10-метрової вишки, випередивши француза Бенджаміна Оффре і росіянина Руслана Тернового.

Вихованець Тетяни Погрібної побив досягнення британця Томаса Дейлі, який перемагав на Євро-2008 в віці 13 років і 10 місяців. Середі на момент Євро-2019 13 років і 7 місяців.

Новини Циганков встановив історичний рекорд збірної України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня українці Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчік виграли чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Пара ідеально виступила в синхронних стрибках з триметрового трампліну.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!