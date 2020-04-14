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14 квітня • оновлено в 23:25
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Пейдж ВанЗант з UFC ногою в голову нокаутувала чоловіка на карантині

1.2т
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Знаменита дівчина-боєць жіночого найлегшого дивізіону Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Пейдж ВанЗант, жартома вирубала свого чоловіка.

26-річна красуня разом з чоловіком Остіном Вандерфордом взяла участь в танцювальному челенджi, який несподівано завершила ударом ногою в голову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після знімка, на якому Пейдж на карантині тренується разом зі своїм хлопцем голою, а також кадрів, де американка зображена оголеною на кухні і на балконі, вона опублікувала знімки зі своїх голих ігор.

На фотографіях інтимні частини тіла спортсменки закриває руками її чоловік.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
Особа
Пейдж ВанЗант
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
все ниже ,ниже и ниже .....
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Спорт Інші види спорту

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