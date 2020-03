Пандемія коронавiрусу і Олімпіада: Трамп зробив заяву

Глави держав – членів "Великої сімки" в ході відеоконференції обговорили можливість літніх Олімпійських ігор-2020 в Токіо через пандемію коронавiрусу.

"Так, ми це обговорювали. Рішення в цьому питанні залишається за прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Ми не знаємо, яке буде рішення, але ситуація серйозна", – заявив на пресконференції в Білому домі президент США Дональд Трамп.

Trump says Japan has not decided on holding Summer Olympics amid pandemic https://t.co/lVdzetTIGu