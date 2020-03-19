Пандемія коронавiрусу і Олімпіада: Трамп зробив заяву

Глави держав – членів "Великої сімки" в ході відеоконференції обговорили можливість літніх Олімпійських ігор-2020 в Токіо через пандемію коронавiрусу.

"Так, ми це обговорювали. Рішення в цьому питанні залишається за прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Ми не знаємо, яке буде рішення, але ситуація серйозна", – заявив на пресконференції в Білому домі президент США Дональд Трамп.

Trump says Japan has not decided on holding Summer Olympics amid pandemic https://t.co/lVdzetTIGu - Los Angeles Times (@latimes) March 19, 2020

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) повідомив, що не вважає за необхідне переносити Олімпіаду-2020 в Токіо.

14 березня прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що Олімпійські ігри в Токіо (24 липня по 9 серпня) відбудуться як і було заплановано, незважаючи на пандемію коронавiрусу.

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