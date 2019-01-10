Падіння супутника Міноборони Росії потрапило в ефір спортивної трансляції

Падіння російського космічного апарату "Космос-2430" системи попередження про ракетний напад "Око" потрапило в ефір трансляції турніру з крикету в Новій Зеландії.

Під час матчу режисер звернув увагу на яскраві об'єкти, які падають у небі. Оператор на шкоду грі декілька хвилин показував, як частини супутника згорають в атмосфері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, апарат був виведений у космос 23 жовтня 2007 року з космодрому Плесецьк ракетою-носієм "Блискавка-М" і призначався для відстеження запусків міжконтинентальних балістичних ракет із території США.

Водночас російські військові заявили, що супутник "Космос-2430" планово звели з орбіти.