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Падіння супутника Міноборони Росії потрапило в ефір спортивної трансляції

4.8тЧитати матеріал російською

Падіння російського космічного апарату "Космос-2430" системи попередження про ракетний напад "Око" потрапило в ефір трансляції турніру з крикету в Новій Зеландії.

Під час матчу режисер звернув увагу на яскраві об'єкти, які падають у небі. Оператор на шкоду грі декілька хвилин показував, як частини супутника згорають в атмосфері.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, апарат був виведений у космос 23 жовтня 2007 року з космодрому Плесецьк ракетою-носієм "Блискавка-М" і призначався для відстеження запусків міжконтинентальних балістичних ракет із території США.

Водночас російські військові заявили, що супутник "Космос-2430" планово звели з орбіти.

Читайте всі новини по темі "крикет" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
крикет
Місце
Нова Зеландія
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Галицький Данило
Галицький Данило
Так же планово хуйлишка сводит с орбиты кацапов, прямо по плану в путлеровский потусторонний сруцкий райок.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
CARGO 100, а то, особенную гордость вызывает неожиданность в шароварах.
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Barmaleev Andrey
Barmaleev Andrey
Все бля ходите в факельном шествии да на гей парадах кто вы после этого??? Бандера мировой фашист а пидаров они и в Африке пидары День победы парад отменили правильно вы нихуя никого не победили в жизни вы лохи ебливые
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