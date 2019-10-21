Озвіріли: турнір ММА в Росії завершився масовою бійкою

Змагання зі змішаних єдиноборств у російському Сочі завершилося масовою бійкою.

Турнір ММА в Сочі завершився масовою бійкою

Інцидент трапився напередодні на турнірі ММА Fight Nights Global 95. Спочатку все йшло за правилами. У октагоні зустрілися головні герої вечора – казахстанець Жалгас Жумагулов і росіянин Алі Багаутінов. Мотивовані бійці не збиралися здаватися. В підсумку Жумагулов переміг за рішенням суддів – з невеликою перевагою – і захистив звання чемпіона в найлегшій вазі (до 56,7 кг), повідомляє Sport24.

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Однак після поєдинку представники команд затіяли конфлікт, який переріс у масову бійку. Відео заворушення за участю десятків спортсменів і глядачів, що втратили контроль, було опубліковано в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, турнір із карате в Узбекистані завершився масовою бійкою тренерів і суддів.

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