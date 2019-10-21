Головна Новини
21 жовтня • оновлено в 11:11
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Озвіріли: турнір ММА в Росії завершився масовою бійкою

3.3т Читати матеріал російською

Змагання зі змішаних єдиноборств у російському Сочі завершилося масовою бійкою.

Турнір ММА в Сочі завершився масовою бійкою

Турнір ММА в Сочі завершився масовою бійкою

Інцидент трапився напередодні на турнірі ММА Fight Nights Global 95. Спочатку все йшло за правилами. У октагоні зустрілися головні герої вечора – казахстанець Жалгас Жумагулов і росіянин Алі Багаутінов. Мотивовані бійці не збиралися здаватися. В підсумку Жумагулов переміг за рішенням суддів – з невеликою перевагою – і захистив звання чемпіона в найлегшій вазі (до 56,7 кг), повідомляє Sport24.

Новини
Футболісти в чемпіонаті Росії влаштували масову бійку

Однак після поєдинку представники команд затіяли конфлікт, який переріс у масову бійку. Відео заворушення за участю десятків спортсменів і глядачів, що втратили контроль, було опубліковано в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, турнір із карате в Узбекистані завершився масовою бійкою тренерів і суддів.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Місце
Росія Сочі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
13
Смішно
4
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel