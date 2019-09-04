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4 вересня • оновлено в 15:06
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"Озброєні люди": стало відомо про ситуацію з Хабібом перед боєм із Пор’є

1.4т Читати матеріал російською

Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов в Абу-Дабі перебуває під посиленою охороною напередодні поєдинку проти американця Дастіна Пор’є.

Про це ТАСС повідомили в команді росіянина.

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

AP Photo

"Хабіб живе на закритій території, яка охороняється, зокрема й озброєними людьми. Ніякої небезпеки немає, це просто необхідно для безпеки і спокійної підготовки до бою", — зазначило джерело агентства.

Бій Нурмагомедов — Пор’є пройде 7 вересня в Абу-Дабі.

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Росіянин завоював чемпіонський пояс у квітні 2018 року в поєдинку з американцем Елом Яквінтою. Відтоді він провів один успішний захист, перемігши ірландця Конора МакГрегора в жовтні 2018-го.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано розклад трансляцій чемпіонського бою UFC Нурмагомедов — Пор’є.

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Тема
Хабіб – Пор'є
Особа
Хабiб Нурмагомедов
Місце
ОАЕ Абу Дабі
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