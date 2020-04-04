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5 квітня • оновлено в 00:27
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Опублікований найгірший сценарій для Росії в спорті через коронавiрус

5.1т
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Завідувач лабораторією досліджень спорту Національного дослідницького університету "Вища школа економіки" Дмитро Дагаєв озвучив найбільш негативний розвиток ситуації з російським спортом на тлі пандемії коронавiрусу.

Дмитро Дагаєв

Дмитро Дагаєв

sport24.ru

"Локаут всього спорту на рік-два. Але в порівнянні з тими витратами, які понесе економіка в цілому, шкода російському спорту буде відносно незначною і непомітною. Навіть якщо в країні все ж буде локаут, одного разу все відновиться. При цьому відбудеться серйозний перегляд структури фінансування спортивних клубів та організацій. Я б розглядав це як єдине хороший наслідок цієї ситуації для російського спорту. Загрози того, що ми втратимо спорту у принципі, не бачу", - цитує Дагаєва спорт24.

Фахівець упевнений, що сторін, які в підсумку виграють через ситуацію в світі ситуації, немає.

"Це негативний шок для всіх: для клубів, вболівальників, спонсорів, ліг, спортивних організацій, і, нарешті, для держави. Не бачу, хто може виграти через епідемію коронавiрусу", – зазначив дослідник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у головного тренера збірної Росії зі спортивної гімнастики Андрія Родіоненко підтвердився коронавірус.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Зато на украишке все будет совсем не так, усе буде добре!
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Расея локаут навсегда
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Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

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