Завідувач лабораторією досліджень спорту Національного дослідницького університету "Вища школа економіки" Дмитро Дагаєв озвучив найбільш негативний розвиток ситуації з російським спортом на тлі пандемії коронавiрусу.

Дмитро Дагаєв sport24.ru

"Локаут всього спорту на рік-два. Але в порівнянні з тими витратами, які понесе економіка в цілому, шкода російському спорту буде відносно незначною і непомітною. Навіть якщо в країні все ж буде локаут, одного разу все відновиться. При цьому відбудеться серйозний перегляд структури фінансування спортивних клубів та організацій. Я б розглядав це як єдине хороший наслідок цієї ситуації для російського спорту. Загрози того, що ми втратимо спорту у принципі, не бачу", - цитує Дагаєва спорт24.

Фахівець упевнений, що сторін, які в підсумку виграють через ситуацію в світі ситуації, немає.

"Це негативний шок для всіх: для клубів, вболівальників, спонсорів, ліг, спортивних організацій, і, нарешті, для держави. Не бачу, хто може виграти через епідемію коронавiрусу", – зазначив дослідник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у головного тренера збірної Росії зі спортивної гімнастики Андрія Родіоненко підтвердився коронавірус.

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