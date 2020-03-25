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25 березня • оновлено в 02:15
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Олімпійська чемпіонка з Росії спантеличила фотографією в ванні

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Чемпіонка Олімпійських ігор 2014 року з фігурного катання в одиночному розряді Аделіна Сотникова опублікувала фото в ванні, попросивши підписників продовжити її фразу.

"Продовжіть. А я лежу така вся..." – підписала знімок Сотникова, а потім додала: "Втомилася, думаю, дай у ванні полежу".

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

@ adelina_sotnikova14

Аделіна Сотникова в ванні

Аделіна Сотникова в ванні

@ adelina_sotnikova14

Варто відзначити, що в середині лютого вона була помічена в московській клінічній лікарні, а її діагноз і причина госпіталізації ретельно трималися в таємниці. Через пару тижнів спортсменка офіційно оголосила про завершення кар'єри, пояснивши це рішення проблемами зі здоров'ям. В останній раз росіянка брала участь в офіційних змаганнях у сезоні 2015/16.

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

@ adelina_sotnikova14

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

@ adelina_sotnikova14

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

@ adelina_sotnikova14

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

@ adelina_sotnikova14

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аделіна Сотникова стала жертвою шахраїв, які вкрали у неї два мільйони рублів.

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Читайте всі новини по темі "фігурне катання" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
фігурне катання
Місце
Росія Москва
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