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Олімпійська чемпіонка пропливла зі склянкою молока на голові

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
1,1 т.
Кеті Ледекі

Кеті Ледекі підкорила мережу неймовірним трюком. Instagram Кеті Ледекі

П'ятиразова олімпійська чемпіонка з плавання Кейті Ледекі справила справжній фурор в соціальних мережах. 15-разова чемпіонка світу, що спеціалізується на далеких дистанціях, пропливла зі склянкою молока на голові.

Відео у себе в Twitter розмістив Джошуа Аксельрод – продюсер Pittsburgh Post-Gazette: найбільшої щоденної газети Піттсбурга в штаті Пенсільванія, США.

"Це Кейті Ледекі, що пливе в басейні, не проливши ні краплі шоколадного молока, яке стоїть у неї на голову. Коли ви думаєте, що бачили все в спорті, ви стикаєтеся, можливо, з самим неймовірним відео", – свідчить підпис під роликом.

Кеті Ледекі

Кеті Ледекі Twitter Джошуа Аксельрод

Як повідомляв OBOZREVATEL, дворазова олімпійська чемпіонка з синхронного плавання Алла Шишкіна згадала про виступ без купальника.

плавання
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