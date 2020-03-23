Олімпіаду-2020 перенесли через коронавірус – ЗМІ

Член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Дік Паунд заявив, що Олімпійські ігри 2020 року в Токіо будуть перенесені через пандемію коронавірусу.

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"Грунтуючись на тій інформації, яка є у МОК, Олімпіада-2020 буде перенесена. Деталі поки не повідомляються, але одне відомо напевно – Ігри не розпочнуться 24 липня 2020 року", – цитує слова Паунда видання USA Today.

Олімпійські ігри-2020 Variety

Канадський чиновник, який працює в МОК з 1978 року, також додав, що незабаром організація почне покроково вирішувати питання, пов'язані з проведенням ОІ. Відзначається, що з великою ймовірністю Олімпіада відбудеться не раніше, ніж у 2021 році.

"Всі подробиці будуть з'являтися поступово. Спочатку ми оголосимо про перенос, а потім будемо розбиратися з наслідками цього рішення", – розповів Паунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Канада та Австралія заявили, що готові бойкотувати Олімпіаду-2020, якщо вона не буде перенесена на більш пізній термін. Олімпійський комітет Росії також виступив з офіційною заявою.

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