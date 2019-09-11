Головна Новини
11 вересня • оновлено в 11:31
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Охоронці Зеленського взяли "золото" на чемпіонаті світу: чим відзначилися

8.8т Читати матеріал російською

Команда служби безпеки президента України завоювала золото на чемпіонаті світу з багатоборства тілоохоронців Bodyguard-2019.

Як сказано в повідомленні пресслужби глави держави, за перемогу боролися 26 команд кращих охоронців перших осіб.

"Вони показували техніки захисту під час пішого супроводу, масових заходів, евакуації першої особи, відбиття атак в натовпі, прийоми рукопашного бою, пошук вибухівки і подолання перешкод під час екстремального водіння. Щиро вітаємо і пишаємося! З чемпіонами безпека гарантована!" - написано в повідомленні.

Новини
"Скрізь охорона і бойові водолази": Зеленський похвалився фото з пляжу
Bodyguard-2019

Bodyguard-2019

Пресслужба ОП

Bodyguard-2019

Bodyguard-2019

Пресслужба ОП

Bodyguard-2019

Bodyguard-2019

Пресслужба ОП

Bodyguard-2019

Bodyguard-2019

Пресслужба ОП

Bodyguard-2019

Bodyguard-2019

Пресслужба ОП

Bodyguard-2019

Bodyguard-2019

Пресслужба ОП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський прокоментував скандал зі своїм кортежем в Києві, висловившись також про заходи безпеки попередньої влади.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
6
Смішно
15
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Рейт Адам
Рейт Адам
Жалко Янык не знал,что нужна хорошая охрана)))))) да и вопрос,а за чей Счёт они катаются по этим ,,чемпионата,,?????
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel