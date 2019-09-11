Охоронці Зеленського взяли "золото" на чемпіонаті світу: чим відзначилися

Команда служби безпеки президента України завоювала золото на чемпіонаті світу з багатоборства тілоохоронців Bodyguard-2019.

Як сказано в повідомленні пресслужби глави держави, за перемогу боролися 26 команд кращих охоронців перших осіб.

"Вони показували техніки захисту під час пішого супроводу, масових заходів, евакуації першої особи, відбиття атак в натовпі, прийоми рукопашного бою, пошук вибухівки і подолання перешкод під час екстремального водіння. Щиро вітаємо і пишаємося! З чемпіонами безпека гарантована!" - написано в повідомленні.

Bodyguard-2019 Пресслужба ОП

Bodyguard-2019 Пресслужба ОП

Bodyguard-2019 Пресслужба ОП

Bodyguard-2019 Пресслужба ОП

Bodyguard-2019 Пресслужба ОП

Bodyguard-2019 Пресслужба ОП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський прокоментував скандал зі своїм кортежем в Києві, висловившись також про заходи безпеки попередньої влади.

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