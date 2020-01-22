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22 січня • оновлено в 22:36
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Офіційно: WADA винесло новий вердикт Росії

4.8т
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Московську антидопінгову лабораторію (МАЛ) позбавили акредитації, йдеться в офіційному релізі Світового антидопінгового агентства (WADA).

Тепер МАЛ не зможе робити аналіз крові для біологічного паспорта спортсменів. Терміни "бана" не називаються.

Новини
У МОК зробили заяву щодо відсторонення Росії від Олімпіади

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) ухвалив рішення про відсторонення Росії від участі в найбільших міжнародних змаганнях, включно з Олімпіадою і чемпіонатами світу.

Пізніше стало відомо, що покарання не торкнеться чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Крім того, у WADA розповіли про умови участі РФ у ЧС-2022.

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Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
допінговий скандал
Місце
Росія
Тег
WADA
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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Гоша Злой
Гоша Злой
Shymskaja Elvira, отъе...сь
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Он Алекс
Он Алекс
Отлично! Холопы и крепостные должны быть в стойле .. даже не жаль «братьев», пи......сов, без воли и хребта... одним словом «чернь ватная»
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Shymskaja Elvira
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