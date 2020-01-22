Офіційно: WADA винесло новий вердикт Росії

Московську антидопінгову лабораторію (МАЛ) позбавили акредитації, йдеться в офіційному релізі Світового антидопінгового агентства (WADA).
Тепер МАЛ не зможе робити аналіз крові для біологічного паспорта спортсменів. Терміни "бана" не називаються.
WADA provisionally suspends approved status of Moscow Laboratory: https://t.co/rocU3clAN1- WADA (@wada_ama) January 22, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) ухвалив рішення про відсторонення Росії від участі в найбільших міжнародних змаганнях, включно з Олімпіадою і чемпіонатами світу.
Пізніше стало відомо, що покарання не торкнеться чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Крім того, у WADA розповіли про умови участі РФ у ЧС-2022.
Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!
Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".