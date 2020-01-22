Офіційно: WADA винесло новий вердикт Росії

Московську антидопінгову лабораторію (МАЛ) позбавили акредитації, йдеться в офіційному релізі Світового антидопінгового агентства (WADA).

Тепер МАЛ не зможе робити аналіз крові для біологічного паспорта спортсменів. Терміни "бана" не називаються.

WADA provisionally suspends approved status of Moscow Laboratory: https://t.co/rocU3clAN1 - WADA (@wada_ama) January 22, 2020

Новини У МОК зробили заяву щодо відсторонення Росії від Олімпіади

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) ухвалив рішення про відсторонення Росії від участі в найбільших міжнародних змаганнях, включно з Олімпіадою і чемпіонатами світу.

Пізніше стало відомо, що покарання не торкнеться чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Крім того, у WADA розповіли про умови участі РФ у ЧС-2022.

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