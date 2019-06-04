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Офіційно: названий наступний суперник Хабіба Нурмагомедова

Офіційно: названий наступний суперник Хабіба Нурмагомедова
Поєдинок був оголошений офіційно
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Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов (27-0) наступний бій проведе проти тимчасового володаря титулу Дастіна Порьє (25-5, 1 NC).

Поєдинок був офіційно оголошений і відбудеться 7 вересня в Абу-Дабі на UFC 242.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов переміг ірландця Конора МакГрегора задушливим прийомом в четвертому раунді, захистивши пояс чемпіона UFC у легкій вазі. Після супербоя десятиліття російський боєць влаштував бійку з уболівальниками.

Порьєстав тимчасовим чемпіоном організації після перемоги над Максом Холлоуеєм 13 квітня 2019 го.

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Тема
UFC
Особа
Хабiб Нурмагомедов
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