Офіційно: названий наступний суперник Хабіба Нурмагомедова

Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов (27-0) наступний бій проведе проти тимчасового володаря титулу Дастіна Порьє (25-5, 1 NC).

Поєдинок був офіційно оголошений і відбудеться 7 вересня в Абу-Дабі на UFC 242.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов переміг ірландця Конора МакГрегора задушливим прийомом в четвертому раунді, захистивши пояс чемпіона UFC у легкій вазі. Після супербоя десятиліття російський боєць влаштував бійку з уболівальниками.

Порьєстав тимчасовим чемпіоном організації після перемоги над Максом Холлоуеєм 13 квітня 2019 го.

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