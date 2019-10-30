Однорукий боєць з Росії кинув виклик МакГрегору

Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Карапетян, який втратив руку в 18-річному віці, викликав на бій ексчемпіона UFC ірландця Конора МакГрегора.

"Конор Макнагец vs Олександр Карапетян. Братан, я фанатів від тебе, але з великим задоволенням познайомив би тебе з моєю лівою рукою і ударом з голови. Щось ти не те бубниш останнім часом", – написав росіянин в Instagram.

Нагадаємо, на пресконференції в Москві МакГрегор різко відгукнувся про дагестанців і особисто про чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова, якому програв у своєму останньому поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МакГрегор розлютив дагестанців і зазнав нападу в Москві.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!