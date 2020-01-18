Одна з найкрасивіших легкоатлеткок України з рекордом виграла престижний турнір

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла Меморіал Дем'янюка у Львові, з результатом 2,01 повторивши рекорд України в приміщенні.

Це досягнення у 2008 році на чемпіонаті світу встановила Віта Паламар.

18-річна дніпрянка після перемоги з результатом 1,99 метра вирішила зробити додаткові спроби, і з третього разу Ярославі скорилася рекордна висота.

Результат Магучіх став найкращим серед усіх спортсменок світу в цьому сезоні на змаганнях у закритих приміщеннях.

Відзначимо, що другий результат належить іншій українці. Юлія Левченко стрибнула на 2.00 метра на турнірі "Різдвяні старти", який пройшов 11 січня.

Ярослава Магучіх (С) rosya_dp

Ярослава Магучіх (С) rosya_dp

Ярослава Магучіх (С) rosya_dp

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 жовтня Магучіх отримала приз "Висхідна зірка" на урочистій щорічній церемонії нагородження EA Golden Tracks, яка пройшла в Талліні (Естонія).

30 вересня Ярослава принесла збірній України срібну нагороду на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі, завоювавши друге місце у стрибках у висоту. При цьому 18-річна спортсменка встановила світовий рекорд серед юніорів у віковій категорії U-20.

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