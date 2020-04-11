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12 квітня • оновлено в 01:16
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"Обстановка конкретно змінилася": Плющенко розповів про серйозну ситуацію в Москві

16.3т
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Дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання Євген Плющенко заявив, що в столиці Росії дуже багато хворих на коронавірус.

Євген Плющенко

Євген Плющенко

@plushenkoofficial

"У мене є друзі і знайомі, які заразилися вірусом і потрапили в Комунарку. Багато з них підключені вже до штучного дихання. Тому не так все просто, як говорили нам на початку. Обстановка буквально за кілька тижнів конкретно змінилася. Так що до цього потрібно поставитися дуже серйозно", - цитує Плющенка "Фонтанка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита російська біатлоністка Анфіса Резцова розкритикувала карантин через пандемію коронавiрусу.

Олімпійська чемпіонка порівняла громадян РФ з ув'язненими, так як людям забороняють виходити з дому.

Раніше Резцова влаштувала жорстку перепалку з відомим коментатором Дмитром Губернiєвим через пандемію в Росії.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Плющенко
Місце
Росія Москва
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Гоша Злой
Гоша Злой
вывсеврете, еще недавно так говорили лаптеногие. теперь дошло. но видимо поздно уже.
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2511.

    Вилікувалися: 79. Померли: 73.

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