"Обстановка конкретно змінилася": Плющенко розповів про серйозну ситуацію в Москві

Дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання Євген Плющенко заявив, що в столиці Росії дуже багато хворих на коронавірус.

Євген Плющенко @plushenkoofficial

"У мене є друзі і знайомі, які заразилися вірусом і потрапили в Комунарку. Багато з них підключені вже до штучного дихання. Тому не так все просто, як говорили нам на початку. Обстановка буквально за кілька тижнів конкретно змінилася. Так що до цього потрібно поставитися дуже серйозно", - цитує Плющенка "Фонтанка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита російська біатлоністка Анфіса Резцова розкритикувала карантин через пандемію коронавiрусу.

Олімпійська чемпіонка порівняла громадян РФ з ув'язненими, так як людям забороняють виходити з дому.

Раніше Резцова влаштувала жорстку перепалку з відомим коментатором Дмитром Губернiєвим через пандемію в Росії.

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