"Новий Хабіб" виграв бій першим ударом і встановив рекорд UFC. Відео

Шведський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хамзат Чимаєв за 17 секунд переміг американця Джеральда Міршерта на турнірі UFC Fight Night 178.

26-річний уродженець Чечні, якого називають Новим Хабібом, відправив свого суперника в нокаут першим же ударом в голову.

"Так, я хотів показати, що можу битися в стійці. Тому що всі говорять, ніби я Хабіб номер два, називають мене Новим Хабібом. Але я – Хамзат, я можу нокаутувати суперників, душачи їх або просто розмазувати. Я можу робити все" , – розповів Чимаєв на пресконференції після турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на цьому ж турнірі в Лас-Вегасі американський ексчемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату в напівсередній вазі Колбі Ковінгтон переміг свого співвітчизника Тайрона Вудлі, зламавши йому ребра.