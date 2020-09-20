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"Новий Хабіб" виграв бій першим ударом і встановив рекорд UFC. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
6,1 т.
Хамзат Чимаєв переміг американця Джеральда Міршерта

Шведський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хамзат Чимаєв за 17 секунд переміг американця Джеральда Міршерта на турнірі UFC Fight Night 178.

26-річний уродженець Чечні, якого називають Новим Хабібом, відправив свого суперника в нокаут першим же ударом в голову.

"Так, я хотів показати, що можу битися в стійці. Тому що всі говорять, ніби я Хабіб номер два, називають мене Новим Хабібом. Але я – Хамзат, я можу нокаутувати суперників, душачи їх або просто розмазувати. Я можу робити все" , – розповів Чимаєв на пресконференції після турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на цьому ж турнірі в Лас-Вегасі американський ексчемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату в напівсередній вазі Колбі Ковінгтон переміг свого співвітчизника Тайрона Вудлі, зламавши йому ребра.

СШАЛас-ВегасUFC
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