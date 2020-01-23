"Нічого не варто": "слуга народу" Беленюк оцінив Зеленського

Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк поділився своєю думкою про президента України Володимира Зеленського.

На його погляд, поки рано говорити, чи є Зеленський найкращим президентом України.

"Відповідь на це питання ми можемо дати після завершення його терміну. Але я вірю в нього і його бажання поліпшити ситуацію в країні. Саме тому я перебуваю в його команді. Чому на адресу Зеленського так багато хейту? Це все політична боротьба. З активним розвитком соцмереж з'явилося багато ботів або сторінок, які розганяють ці настрої. Десь є конструктивні зауваження, десь не дуже. До кожної ситуації потрібно підходити окремо. На адресу минулого президента хейту було не менше. Така місія президента: витримувати цей негатив. Також це психологічний тиск, а іноді і маніпуляція суспільною свідомістю", – розповів Беленюк в інтерв'ю "Трибуні".

Володимир Зеленський і Жан Беленюк Iнстаграм Жана Беленюк

Крім того, відомий чемпіон повідав, що часто спілкується з президентом напряму.

"Він знає мене особисто. Якщо потрібно вирішити якісь питання по спорту і він на місці, то мені з ним зустрітися нічого не варто. Я домовляюся, приходжу, розповідаю про ситуацію і яким чином він може допомогти. Раніше він часто публікував якісь свої спортивні ініціативи. Зараз у нього менше часу, але це було дуже добре. Якщо президент показує, що він в хорошій формі, займається спортом, плаває, бігає, то люди це бачать. Тим більше у нього 10 мільйонів підписників у Instagram", – зазначив Жан Беленюк.

Він додав, що "зараз модно займатися спортом, бути здоровими, успішними і з активною громадянською позицією".

"У нас дуже класна і прогресивна молодь. У мене це викликає позитивні емоції і оптимістичні прогнози на майбутнє. Пам'ятаю своє дитинство і молодих людей, які постійно ходили з сигаретою в роті і займалися незрозуміло чим. Зараз ситуація кардинально змінюється", – сказав нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український чемпіон Жан Беленюк заявив про свій можливий перехід в змішані єдиноборства (MMA).

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