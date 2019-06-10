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"Нескінченне приниження!" Чемпіон світу з РФ закотив істерику

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Чемпіон світу-2013 в стрибках у довжину росіянин Олександр Меньков гнівно відреагував на рішення Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) продовжити відсторонення РФ через допінговий скандал.

"Ласкаво просимо на "Титанік". Скільки часу може вже тривати ця ситуація?! Чому я, спортсмен, не можу виступати на міжнародних стартах, чому я повинен бути постійно в підвішеному стані? Ми присвятили цьому все своє життя. Чому нас усіх піддають цьому нескінченному приниженню? Чому всі мовчать? Чому ніхто це не висвітлює? І чию честь ми в підсумку захищаємо! З чиїм прапором виходимо? Невже ми потрібні тільки тоді, коли зручно", – написав спортсмен на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Олександр Меньков

Олександр Меньков

"Спорт-Експрес"

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Ласкаво просимо на Титанік. Скільки часу може вже тривати ця ситуація !!! Чому, я спортсмен, не можу виступати на міжнародних стартах, чому я повинен бути постійно в підвішеному стані? Ми поклали на це, всю свою Життя !!! Чому нас усіх піддають цьому нескінченному приниження. Чому всі мовчать ? Чому ніхто це не висвітлює? І чию Честь ми в підсумку Захищаємо !!!! З чиїм прапором ми виходимо? Невже ми потрібні тільки тоді, коли зручно !!!! #iaaf #wada #rusada

Публікація від MENKOV ALEXANDR (@menkov_long_jump)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія залишилася без свого представника в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

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Теми
легка атлетикадопінговий скандал
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