"Ненавидить Конора": глава UFC розповів про реванш Хабіб - МакГрегор

Президент Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дана Уайт заявив, що вірить в реальність бою-реваншу між Конором МакГрегором і чинним чемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедовим.

Конор МакГрегор

"Хабіб не збирається битися з Конором? Реальність є такою, що Хабіб ніколи не відмовлявся від поєдинків, ніколи. Це просто не його стиль. Він ненавидить Конора МакГрегора. Конор МакГрегор ненавидить його. Кожен раз, коли ви обговорюєте одного з іншим, ви отримаєте саме такі відповіді. Всі говорять про те, наскільки багатий Конор. Хабіб так само багатий. У Хабіба є такі гроші. Коли я говорю про це, я маю на увазі суму, що перевищує 50 млн доларів", – зазначив Дана Уайт, якого цитує MMAJunkie.

Також глава UFC підтвердив факт переговорів між Хабібом і непереможним американським боксером Флойдом Мейвезером.

Хабіб Нурмагомедов

"Ми з Флойдом спілкувалися сьогодні ввечері. Послухайте, ми дещо влаштуємо. Сьогодні був бій, скоро б'ється Хабіб, і так багато всього відбувається. Флойд у наших планах, ми в планах Флойда на цей рік, тож в кінцевому підсумку ми щось-таки зробимо", – додав Уайт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наступний бій Хабіба Нурмагомедова намічений на 18 квітня – він поб'ється з американцем Тоні Фергюсоном.

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