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8 листопада • оновлено в 20:19
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"Не виношу прапор Росії?" Хабіб відповів МакГрегору

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Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов відповів на критику ірландця Конора МакГрегора, який звинуватив росіянина у відсутності патріотизму.

Хабіб пояснив, чому не виходить з прапором Росії на бої, а також нагадав про скандали з Конором.

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Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

"Чому не виношу прапор Росії? Я чекав цього питання. На відміну від людей, які носять прапори, які, як вони кажуть, представляють свою рідну країну, я не ґвалтую жінок і не б'ю людей похилого віку. Я по-своєму уявляю батьківщину. Не вважаю, що це показник патріотизму. Мало прапор підняти – ти повинен відповідати", – заявив Нурмагомедов на прес-конференції, пише RT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в команді Хабіба Нурмагомедов назвали необхідність запрошення Анатолія Ломаченка для бою з Флойдом Мейвезером.

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Особи
Хабiб Нурмагомедов Конор МакГрегор
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