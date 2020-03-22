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22 березня • оновлено в 10:05
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"Не повторюйте жахливий досвід": в Італії звернулися до українців через коронавiрус

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Знаменитий український волейболіст Олег Плотницький, який виступає за італійську "Перуджу", передав звернення місцевих жителів до наших співгромадян.

"Попередня моя публікація на тему коронавiрусу в Україні отримала дуже багато коментарів, як позитивних, так і негативних. Серед коментарів були і ті, які написали італійці. Вони не полінувалися, і за допомогою перекладача прочитали те, що я опублікував. Я переведу вам загальний сенс того, що найчастіше було написано:

  • Ми сподіваємося, що люди прислухаються до твоїх порад;

  • Не можна ставитися до цього вірусу байдуже;

  • Залишайтеся вдома;

  • Це важкий час для всіх нас, всім удачі.

Ці всі люди є реальними, я їх особисто знаю. Далі вибір за вами: вірити, що цей вірус насправді небезпечний, або повторити сумний, жахливий, плачевний досвід Італії", – написав Плотницкий в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники італійського футбольного клубу "Аталанта", за яку виступає півзахисник збірної України Руслан Малиновський, Альбіно Броньї і Северіно Поссенті померли від коронавируса.

В Італії за 21 березня від Covid-19 померли 793 особи. Таким чином, країна побила новий антирекорд.

Крім того, 21 березня від коронавiрусу помер експрезидент мадридського "Реала" Лоренсо Санс.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Волейбол Коронавірус
Місце
Італія
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Чем помочь Риму в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, обсудили по телефону Владимир Путин и Джузеппе Конте. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что с просьбой о помощи обратилась итальянская сторона. Премьер Италии поблагодарил президента России за поддержку в это непростое время.Поставки пойдут по линии Минобороны. По поручению президента России ведомство создает авиагруппировку, которая начнет доставку в Италию гуманитарного груза уже сегодня, 22 марта. Перебросят в том числе восемь мобильных бригад военных экспертов вирусологов и медиков. Россия готова отправить в Италию специалистов, средства защиты, мобильные комплексы на базе "КамАЗа" для дезинфекции, а также медицинское оборудование. Все это в достаточном объеме есть в России.
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