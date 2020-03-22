"Не повторюйте жахливий досвід": в Італії звернулися до українців через коронавiрус

Знаменитий український волейболіст Олег Плотницький, який виступає за італійську "Перуджу", передав звернення місцевих жителів до наших співгромадян.

"Попередня моя публікація на тему коронавiрусу в Україні отримала дуже багато коментарів, як позитивних, так і негативних. Серед коментарів були і ті, які написали італійці. Вони не полінувалися, і за допомогою перекладача прочитали те, що я опублікував. Я переведу вам загальний сенс того, що найчастіше було написано:

Ми сподіваємося, що люди прислухаються до твоїх порад;

Не можна ставитися до цього вірусу байдуже;

Залишайтеся вдома;

Це важкий час для всіх нас, всім удачі.

Ці всі люди є реальними, я їх особисто знаю. Далі вибір за вами: вірити, що цей вірус насправді небезпечний, або повторити сумний, жахливий, плачевний досвід Італії", – написав Плотницкий в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники італійського футбольного клубу "Аталанта", за яку виступає півзахисник збірної України Руслан Малиновський, Альбіно Броньї і Северіно Поссенті померли від коронавируса.

В Італії за 21 березня від Covid-19 померли 793 особи. Таким чином, країна побила новий антирекорд.

Крім того, 21 березня від коронавiрусу помер експрезидент мадридського "Реала" Лоренсо Санс.

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