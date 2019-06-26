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"Не повинно бути ненависті": український боєць MMA закликав дружити з росіянами

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Український боєць змішаних єдиноборств Олександр Бутенко, який живе і тренується в Ленінградській області, впевнений, що до росіян не можна вiдчувати ненависть.

Олександр Бутенко (ліворуч)

Олександр Бутенко (ліворуч)

"Часто мене запитують, як ставляться до росіян в Україні або до українців в Росії. В моєму місті Харкові всі розсудливі люди, які правильно розуміють всю цю політичну обстановку, хто і для чого це робить, а люди з глибинки або із заходу України більш сприйнятливі, у них і обстановка більш напружена. у нас все люди адекватні, і з ким у нас були дружні стосунки, з тими і залишилися. Я взагалі вважаю, що українці, росіяни і білоруси нічим не відрізняються один від одного. Я їжджу в різні міста в цих країнах. Люди всюди абсолютно однакові, тому між ними не повинно бути ненависті", - цитує Бутенка Чемпіонат.ком.

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Тема
MMA
Місце
Росія
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