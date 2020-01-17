"Не очікував": Кличко відповів критикам МакГрегора

Легендарний Володимир Кличко зізнався, що з величезною повагою ставиться до зірки Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конора МакГрегора, не дивлячись на критику на його адресу.

Зокрема, український ексчемпіон світу в коментарі Business Insider згадав поєдинок ірландця проти американця Флойда Мейвезера за правилами боксу.

Володимир Кличко podrobnosti.ua

"Що б ви не думали про МакГрегора, я вважаю, що він показав гарну та дисципліновану поведінку, чого я не очікував, коли він бився з Мейвезером. Я думав, що він може вдарити його ногою, але він цього не зробив. МакГрегор – це характер, але будучи таким дисциплінованим, він заслуговує на велику повагу", – зазначив Володимир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конор МакГрегор вразив всіх своєю поведінкою під час прес-конференції перед боєм з Дональдом Серроне.

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