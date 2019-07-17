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"Не до себе прошу": чемпіонка Європи розповіла правду про спорт в Україні

3.1т Читати матеріал російською

Українка Юлія Левченко, яку неофіційною називають найкрасивішою легкоатлеткою країни, зізналася, що її перемоги на міжнародних стартах ніяк не впливають на популярність на батьківщині.

21-річна стрибунка у висоту згадала, що після "золота" на молодіжному чемпіонаті Європи в "Борисполі" її не зустрів жоден представник ЗМІ.

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Юлія Левченко

Юлія Левченко

"Моя популярність – поняття досить суперечливе. Ось повернулася з переможного чемпіонату Європи. Із журналістів в аеропорту мене не зустрів рівно ніхто. Тому задирати носа нема від чого. Маю сказати, що я навіть не до себе уваги прошу, а до спорту загалом. Діти повинні бачити на телебаченні спорт, у них мають бути живі герої. Тоді у нашого спорту буде майбутнє", – цитує Левченко "Главком".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юлія Левченко опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram відео з гімном України і зізналася в любові до країни.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "легка атлетика" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
легка атлетика
Особа
Юлія Левченко
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