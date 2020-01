"Не бачив нічого подібного": Серроне збентежений нокаутом МакГрегора

Американський боєць Дональд Серроне (36-14-1) лаконічно прокоментував поразку від ірландця Конора Макгрегора (22-4)

"Конор застав мене зненацька таким жвавим початком. Він відразу ж зловив мене ударом, а потім вдарив ще і ногою. Я не бачив нічого подібного. Він зламав мені ніс. Не чекав такого. Що далі? Я обожнюю цей вид спорту і буду продовжувати боротися – це те, що я люблю", – сказав Серроне після бою.

Donald Cerrone's grandmother interrupted his interview to console him after the loss to Conor McGregor. # UFC246 pic.twitter.com/KT85ZPn29G