"Не бачив нічого подібного": Серроне збентежений нокаутом МакГрегора

Американський боєць Дональд Серроне (36-14-1) лаконічно прокоментував поразку від ірландця Конора Макгрегора (22-4)

"Конор застав мене зненацька таким жвавим початком. Він відразу ж зловив мене ударом, а потім вдарив ще і ногою. Я не бачив нічого подібного. Він зламав мені ніс. Не чекав такого. Що далі? Я обожнюю цей вид спорту і буду продовжувати боротися – це те, що я люблю", – сказав Серроне після бою.

Donald Cerrone's grandmother interrupted his interview to console him after the loss to Conor McGregor. # UFC246 pic.twitter.com/KT85ZPn29G - ESPN (@espn) January 19, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, Серроне був терміново госпіталізований після нокауту від МакГрегора

Сам Конор яскраво прокоментував свою перемогу, заявивши, що "Король повернувся!".

Свій останній поєдинок Конор провів в жовтні 2018, програвши Хабібу Нурмагомедову. Бій завершився в четвертому раунді після того, як дагестанцюі вдався задушливий прийом.

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