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19 січня • оновлено в 10:50
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"Не бачив нічого подібного": Серроне збентежений нокаутом МакГрегора

"Не бачив нічого подібного": Серроне збентежений нокаутом МакГрегора
Американець був небагатослівний
3.2т Читати матеріал російською

Американський боєць Дональд Серроне (36-14-1) лаконічно прокоментував поразку від ірландця Конора Макгрегора (22-4)

"Конор застав мене зненацька таким жвавим початком. Він відразу ж зловив мене ударом, а потім вдарив ще і ногою. Я не бачив нічого подібного. Він зламав мені ніс. Не чекав такого. Що далі? Я обожнюю цей вид спорту і буду продовжувати боротися – це те, що я люблю", – сказав Серроне після бою.

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МакГрегор - Серроне: весь бій на відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Серроне був терміново госпіталізований після нокауту від МакГрегора

Сам Конор яскраво прокоментував свою перемогу, заявивши, що "Король повернувся!".

Свій останній поєдинок Конор провів в жовтні 2018, програвши Хабібу Нурмагомедову. Бій завершився в четвертому раунді після того, як дагестанцюі вдався задушливий прийом.

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Автор
Максим Богданов
Теми
МакГрегор – Серроне UFC
Особа
Конор МакГрегор
Місце
США Лас-Вегас
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Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Не бойся Конор,не такой грозный даг,просто бросается в ноги и целый раунд нюхает жопу.
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