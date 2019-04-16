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Насіров привітав українських дзюдоїстів із 9 медалями Кубка Європи

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Збірна України з дзюдо завоювала одразу дев'ять медалей на етапі Кубка Європи в хорватському Дубровнику.

Президент національної федерації Роман Насіров привітав спортсменів із цим грандіозним успіхом.

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"Вітаю наших дзюдоїстів, дійсно сильний виступ на European Judo Cup Dubrovnik 2019! Команда повертається додому з 9 медалями. "Золото": Олександр Мойсей (66 кг), Віталій Шепель (90 кг), Антон Савицький (100 кг). "Срібло": Артем Фальковський (66 кг), Нодар Мачутадзе (+100 кг). "Бронза": Бегрібек Моргоєв (60 кг), Владислав Гринчук (90 кг), Леонід Гасюк (+100 кг), Руслана Булавіна (+78 кг)", – написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий український борець Жан Беленюк виграв чемпіонат Європи і поставив на місце організаторів, які назвали його росіянином.

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Тема
дзюдо
Особа
Роман Насіров
Місце
ХорватіяДубровник
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Станиславский Сергей
Станиславский Сергей
Классное у нас государство где коррупционеры занимаются само-пиаром!
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Moulder Margo
Moulder Margo
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