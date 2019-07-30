Найпопулярніша вправа в тренажерному залі відправила спортсменку в реанімацію

Дівчина з китайського міста Чунцин зробила на спір тисячу присідань і потрапила до реанімації.

19-річна Тан і її подруга хотіли з'ясувати, хто з них витриваліша. Для цього вони більше двох годин присідали по черзі.

"Програвати нікому не хотілося, тому ми все більше намагалися обійти одна одну. В результаті зробили тисячу присідань", — пояснила постраждала в інтерв'ю AsiaOne.

Через два дні Тан виявила, що її ноги перестали згинатися, а сеча набула коричневого відтінку. Після огляду лікарі зробили висновок, що у пацієнтки розвинувся рабдоміоліз — синдром, за якого відбувається руйнування клітин м'язової тканини. До нього призводить тривале виконання важкої фізичної роботи в умовах дуже теплого мікроклімату.

Дівчину негайно перевели для лікування у більшу медустанову. Там вона дізналася, що у її суперниці також діагностували рабдоміоліз. За словами заступника завідувача відділенням ендокринології та нефрології лікарні, Тан пощастило, що вона така молода. Була б старшою, присідання закінчилися б для неї гострою нирковою недостатністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна американська фітнес-модель і тренер Джеймі Філер викликала справжній фурор серед передплатників в Instagram, лесбійськими фотографіями зі своєю подругою.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!