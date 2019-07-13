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Найкрасивіша легкоатлетка України виграла чемпіонат Європи

32.1т Читати матеріал російською

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко, що володіє негласним статусом найкрасивішою легкоатлетки України, виграла "золото" відкритого чемпіонату Європи U-23 в Швеції.

21-річна киянка підкорилася висота 1.97 м. Друге місце зянала німкеня Крістіна Хонзель. "Бронза" в активі стрибунки з Греції Елли Юнніли з результатом 1.92 м.

Найкрасивіша легкоатлетка України виграла чемпіонат Європи

Найкрасивіша легкоатлетка України виграла чемпіонат Європи

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Раніше Левченко захопила мережу своїми фото з відпочинку. Юля виклала знімки з пляжу, де вона лежачи в бікіні на шезлонгу ніжиться під південним сонцем. Шанувальників українки вразили її форми, приховані під маленьким купальником.

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Тема
легка атлетика
Особа
Юлія Левченко
Місце
Швеція
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