Найкрасивіша легкоатлетка України виграла чемпіонат Європи

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко, що володіє негласним статусом найкрасивішою легкоатлетки України, виграла "золото" відкритого чемпіонату Європи U-23 в Швеції.

21-річна киянка підкорилася висота 1.97 м. Друге місце зянала німкеня Крістіна Хонзель. "Бронза" в активі стрибунки з Греції Елли Юнніли з результатом 1.92 м.

Gold medal: successfully defended in # Gavle2019 !



Ukraine's Yuliya Levchenko finishes her age-group career with another victory in the high jump with 1.97m. pic.twitter.com/5qcrpbzkxM