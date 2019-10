Найкраща в історії: юна українка зі світовим рекордом виграла "срібло" ЧС з легкої атлетики

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу, який у ці дні проходить у Катарі.

Наша юна співвітчизниця стала другою в секторі для стрибків у висоту, взявши планку на позначці 2,04 метра. Цей результат дозволив Ярославі не тільки стати другою у змаганнях, а й встановити світовий рекорд для спортсменок до 20 років. Крім того, українка стала наймолодшою медалісткою мундіалю в історії.

Перемогу в змаганнях здобула російська зірка Марія Ласіцкене, яка також стрибнула на 2,04 метра, але зробила це з першої спроби. Магучіх же для цього знадобилося три спроби, що і не дозволило їй стати чемпіонкою світу.

