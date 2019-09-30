Найкраща в історії: юна українка зі світовим рекордом виграла "срібло" ЧС з легкої атлетики

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу, який у ці дні проходить у Катарі.

Наша юна співвітчизниця стала другою в секторі для стрибків у висоту, взявши планку на позначці 2,04 метра. Цей результат дозволив Ярославі не тільки стати другою у змаганнях, а й встановити світовий рекорд для спортсменок до 20 років. Крім того, українка стала наймолодшою медалісткою мундіалю в історії.

Ярослава Магучіх

Перемогу в змаганнях здобула російська зірка Марія Ласіцкене, яка також стрибнула на 2,04 метра, але зробила це з першої спроби. Магучіх же для цього знадобилося три спроби, що і не дозволило їй стати чемпіонкою світу.

At 18y and 11d, Ukraine 's Yaroslava Mahuchikh is the youngest ever field event medallist in #WorldAthleticsChamps history!



She won silver in the high jump with a huge world U20 record of 2.04m! pic.twitter.com/eBa5xbmuMi - European Athletics (@EuroAthletics) 30 вересня 2019 р

Відзначимо, що четверте місце зайняла ще одна представниця України Юлія Левченко. Їй підкорилася висота у два метри.

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

Ця медаль стала першою для нашої країни на світовій першості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон Європи зі спортивної ходьби Мар'ян Закальницький був терміново госпіталізований після фінішу на дистанції 50 км на ЧС у Катарі.

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