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6 березня • оновлено в 13:48
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На тілах померлих у Москві українських шахістів виявлені сліди від уколів

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На тілах померлих в Москві українських шахістів, 26-річного Станіслава Богдановича і 18-річної Олександри Вернигори, виявлені сліди від ін'єкцій.

За інформацією РЕН ТВ, у Богдановича залишилися сліди від уколів на руках і ногах, у Вернигори – слід під коліном. При цьому в квартирі не було виявлено шприци.

Станіслав Богданович

Станіслав Богданович

wikipedia.org

Раніше стало відомо, що причиною смерті пари став звеселяючий газ. Поруч з тілами знайдено повітряні кульки, які були наповнені закисом азоту.

Олександра Вернигора (2015 рік)

Олександра Вернигора (2015 рік)

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Денис Карпов
Тема
шахи
Місце
Росія Москва
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