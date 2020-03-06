На тілах померлих в Москві українських шахістів, 26-річного Станіслава Богдановича і 18-річної Олександри Вернигори, виявлені сліди від ін'єкцій.
За інформацією РЕН ТВ, у Богдановича залишилися сліди від уколів на руках і ногах, у Вернигори – слід під коліном. При цьому в квартирі не було виявлено шприци.
Станіслав Богданович
wikipedia.org
Раніше стало відомо, що причиною смерті пари став звеселяючий газ. Поруч з тілами знайдено повітряні кульки, які були наповнені закисом азоту.
Олександра Вернигора (2015 рік)
Як повідомляв OBOZREVATEL :
26-річний український шахіст Богданович перед смертю потрапив у базу "Миротворця" за те, що зіграв за збірну Росії в інтернет-матчі проти України на одній з популярних платформ.
5 березня тіла Богдановича і його дівчини, української шахістки Олександри Вернигори виявив в Москві батько Олександри, коли прийшов додому.
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