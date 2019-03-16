"На словах ти Лев Толстой": скандальний Ємельяненко висміяв бійця, який отримав між ніг

Російський боєць Олександр Ємельяненко поглумився над своїм колегою і співвітчизником Сергієм Харитоновим, який в дебюті свого крайнього бою отримав в пах і не зумів продовжити поєдинок.

Харитонов відмовився битися зі скандальним спортсменом, пославшись на відсутність спортивного інтересу цього бою.

"Ось і виходить: на словах ти Лев Толстой, а на ділі... Думаю, знаєте і так продовження. Так ось, я своєму слову господар. І якщо вже на те пішло, у мене відмовок "дайте багато грошей, тоді і подумаю" не буде. Я з Харитоновим і безкоштовно битимусь. Мені корона не тисне", - цитує Ємельяненка Sport24.

Олександр Ємельяненко і Сергій Харитонов

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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