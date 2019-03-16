"На словах ти Лев Толстой": скандальний Ємельяненко висміяв бійця, який отримав між ніг

Російський боєць Олександр Ємельяненко поглумився над своїм колегою і співвітчизником Сергієм Харитоновим, який в дебюті свого крайнього бою отримав в пах і не зумів продовжити поєдинок.
Харитонов відмовився битися зі скандальним спортсменом, пославшись на відсутність спортивного інтересу цього бою.
"Ось і виходить: на словах ти Лев Толстой, а на ділі... Думаю, знаєте і так продовження. Так ось, я своєму слову господар. І якщо вже на те пішло, у мене відмовок "дайте багато грошей, тоді і подумаю" не буде. Я з Харитоновим і безкоштовно битимусь. Мені корона не тисне", - цитує Ємельяненка Sport24.
Олександр Ємельяненко і Сергій Харитонов
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олександр Ємельяненко потрапив у скандал. Російський боєць в нетверезому стані сів за кермо, протаранив два авто, відмовився виходити на вимогу правоохоронців і ображав їх.
Російський боєць Сергій Харитонов закликав главу Чеченської Республіки Рамзана Кадирова ізолювати скандального Олександра Емельяненко.
На наступний день спортсмен був засуджений за непокору співробітникам поліції. Ємельяненко визнав провину і вибачився за свою поведінку.
Після п'яного скандалу керівництво Російського чемпіонату з боїв в клітці (RCC) скасувало бій Ємельяненка.
Адвокати російського бійця подали апеляцію, аби пом'якшити запобіжний захід спортсмена, проте суд залишив у силі початковий вердикт.
Через кілька днів Емельяненко виступив із заявою, звинувативши правоохоронців у провокації його скандальної поведінки.
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