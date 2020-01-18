МакГрегор - Серроне: онлайн відеотрансляція UFC 246

У ніч на неділю, 19 січня, в Лас-Вегасі в головному поєдинку турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 246 зійдуться Конор МакГрегор і Дональд Ковбой Серроне.

Орієнтовний початок – о 07:00 за київським і о 08:00 за московським часом у неділю, 19 січня.

У прямому ефірі бій МакГрегор - Серроне можна буде подивитися на телеканалі Setanta Sports Ukraine. Плеєр з трансляцією доступний в цій новині нижче.

Вашій увазі повний розклад боїв.

Ранні преліми (01:15 за київським часом)

Напівважка вага (до 90,3 кг): Алекса Камурі (Боснія і Герцеговина) - Джастін Ледет (США)

Жінки, найлегша вага (до 56,7 кг): Сабіна Мазо (Колумбія) - Джей Джей Олдріч (США)

Преліми (03:00 за київським часом)

Жінки, найлегша вага (до 56,7 кг): Мейсі Барбер (США) - Роксану Модаффері (США)

Напівлегка вага (до 65,8 КШ): Андре Філі (США) - Содік Юсуф (Нігерія)

Найлегша вага (до 56,7 кг): Тім Елліотт (США) - Аскар Аскаров (Росія)

Легка вага (до 70,3 кг): Дрю Добер (США) - насрати Хакпараст (Німеччина)

Головний кард (05:00 за київським часом)

Напівсередня вага (до 77,1 кг): Конор Макгрегор (Ірландія) - Дональд Серроне (США)

Жінки, найлегша вага (до 61,2 кг): Холлі Холм (США) - Ракель Пеннінгтон (США)

Важка вага (понад 93 кг): Олексій Олійник (Росія) - Моріс Грін (США)

Найлегша вага (до 61,2 кг): Брайан Келлехер (США) - Оуде Осборн (Ямайка)

Легка вага (до 70,3 кг): Ентоні Петтіс (США) - Дієго Феррейра (Бразилія)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у букмекерів МакГрегор вважається фаворитом поєдинку проти американця Дональда Серроне.

У своєму останньому поєдинку, який пройшов в жовтні 2018 року, Конор МакГрегор програв Хабібу Нурмагомедову. Бій завершився в четвертому раунді після того, як дагестанці вдався задушливий прийом.

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